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У Росії арештували за "держзраду" розробників гіперзвукових ракет

Євген КізіловСереда, 17 травня 2023, 20:14
У Росії арештували за держзраду розробників гіперзвукових ракет
Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звегинцев, колаж з фотографій РАН

Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, були по черзі заарештовані силовиками за статтею "Державна зрада".

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що у вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева - доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО "Лефортово" через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею - 275 КК РФ "Держзрада". Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Експериментальний дизайн такої зброї вони представили ще 2012 року на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки з'явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.

Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні РАН, яке відоме сильним потенціалом у фізико-математичній галузі, кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених - 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, - помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів, зокрема й шістьма гіперзвуковими "Кинджалами". Українська система ППО всі їх збила.

За кілька днів до цього військові знищили на підльоті до Києва ще один "Кинджал".

Нагадаємо: Про створення в Росії гіперзвукової зброї президент Володимир Путін оголосив у 2018 році. Зокрема, він похвалився ракетами "Циркон", "Авангард" і "Кинджал".

Путін запевняв, що проти "Кинджала" безсила будь-яка ППО.

Теми: Росіязброяарештнаука
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