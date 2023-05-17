У Росії арештували за "держзраду" розробників гіперзвукових ракет

Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, були по черзі заарештовані силовиками за статтею "Державна зрада".

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що у вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в державній зраді Валерія Звегінцева - доктора технічних наук і головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня Звегінцев перебуває під домашнім арештом. Його безпосередній керівник, директор ІТПМ Олександр Шиплюк, ще в серпні минулого року був поміщений у СІЗО "Лефортово" через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунуто обвинувачення за тією ж статтею - 275 КК РФ "Держзрада". Маслова запідозрили в передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк і Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Експериментальний дизайн такої зброї вони представили ще 2012 року на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки з'явилася робота спільного авторства двох учених про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.

Шиплюк в останні роки також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.

Загалом у Сибірському відділенні РАН, яке відоме сильним потенціалом у фізико-математичній галузі, кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно з ексголовою, академіком РАН Олександром Асєєвим. Один із учених - 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, - помер у московському СІЗО невдовзі після арешту співробітниками ФСБ.

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Що передувало: Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів, зокрема й шістьма гіперзвуковими "Кинджалами". Українська система ППО всі їх збила.

За кілька днів до цього військові знищили на підльоті до Києва ще один "Кинджал".

Нагадаємо: Про створення в Росії гіперзвукової зброї президент Володимир Путін оголосив у 2018 році. Зокрема, він похвалився ракетами "Циркон", "Авангард" і "Кинджал".

Путін запевняв, що проти "Кинджала" безсила будь-яка ППО.