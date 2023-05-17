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В России арестовали за "госизмену" разработчиков гиперзвуковых ракет

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 20:14
В России арестовали за госизмену разработчиков гиперзвуковых ракет
Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев, коллаж из фотографий РАН

Трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, были поочередно арестованы силовиками по статье "Государственная измена".

Источник: The Moscow Times

Детали: Сообщается, что во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО "Лефортово" через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по той же статье — 275 УК РФ "Госизмена". Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн такого оружия они представили еще в 2012 году на научном семинаре во Франции. Спустя четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет.

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, — умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

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Что предшествовало: Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов, в том числе и шестью гиперзвуковыми "Кинжалами". Украинская система ПВО все их сбила.

За несколько дней до этого военные уничтожили на подлете к Киеву еще один "Кинжал".

Напомним: О создании в России гиперзвукового оружия президент Владимир Путин объявил в 2018 году. В частности, он похвастался ракетами "Циркон", "Авангард" и "Кинжал".

Путин заверял, что против "Кинжала" бессильна любая ПВО.

Темы: Росcияоружиеарестнаука
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