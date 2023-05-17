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США підтверджують, що ЗРК Patriot в Україні "в робочому стані" - AFP

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 21:46

Хоча зенітно-ракетний комплекс Patriot зазнав пошкоджень під час ракетного обстрілу України, він залишається в робочому стані.

Про це агентству AFP в середу повідомив відповідальний за оборону посадовець США, повідомляє "Європейська правда".

"Система Patriot залишається в робочому стані", – сказав посадовець, додавши, що пошкодження, спричинені невстановленим снарядом, що впав біля неї, все ще оцінюються.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат у коментарі AFP зазначив, що система ППО "перебуває у строю". "З ним усе гаразд", – додав він.

На цьому тлі Міністерство оборони Росії в середу ввечері вирішило повідомити, що "повністю знищили" п’ять пускових установок американського ЗРК Patriot.

Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

За даними джерел CNN, ушкодження, ймовірно, можна буде полагодити на місці без необхідності вивезення установки до США.

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Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Теми: PatriotСША
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