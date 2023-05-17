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США подтверждают, что ЗРК Patriot в Украине "в рабочем состоянии" - AFP

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 21:46

Хотя зенитно-ракетный комплекс Patriot получил повреждения во время ракетного обстрела Украины, он остается в рабочем состоянии.

Об этом агентству AFP в среду сообщил ответственный за оборону чиновник США, сообщает "Европейская правда".

"Система Patriot остается в рабочем состоянии", – сказал чиновник, добавив, что повреждения, вызванные неустановленным снарядом, упавшим возле нее, все еще оцениваются.

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Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии AFP отметил, что система ПВО "находится в строю". "С ним все в порядке", – добавил он.

На этом фоне Министерство обороны России в среду вечером решило сообщить, что "полностью уничтожили" пять пусковых установок американского ЗРК Patriot.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российской атаки в ночь на вторник. Украина и США начали обсуждать, как лучше всего починить систему.

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По данным источников CNN, повреждения, вероятно, можно будет починить на месте без необходимости вывоза установки в США.

Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США, в том числе против самолетов, крылатых и баллистических ракет. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами. Что именно повредили россияне, неизвестно.

Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Темы: PatriotСША
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