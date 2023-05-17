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Росія заявила, що її "Кинджал" одним ударом знищив одразу 5 установок Patriot

Євген КізіловСереда, 17 травня 2023, 21:26
Росія заявила, що її Кинджал одним ударом знищив одразу 5 установок Patriot
міністр оборони рф сергій шойгу, Getty Images

Міноборони РФ стверджує, що нібито ударом гіперзвукового "Кинджалу" 16 травня в Києві були "повністю знищені" 5 пускових установок американського ЗРК Patriot.

Джерело: Міністерство оборони Росії в Telegram

Дослівно: "За достовірно підтвердженими даними, 16 травня в результаті удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" в місті Київ були вражені і повністю знищені багатофункціональна радіолокаційна станція, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США".

Що передувало:

  • У Міноборони Росії уже раніше заявляли, що 16 травня нібито "високоточним ударом" "Кинджалу" у Києві вразили Patriot.
  • У Повітряних силах України на це відповіли, що Patriot неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета "Кинджал".
  • В ЗСУ додали, що, навпаки, це "Патріоти" збили 6 "Кинджалів" під Києвом 16 травня.
  • Водночас американський телеканал CNN дізнався, що система ППО Patriot під Києвом таки зазнала ушкоджень під час атаки, але вони "мінімальні".
  • У США наголосили, що ЗРК "в робочому стані".

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Теми: РосіяPatriotобстрілКиїв
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