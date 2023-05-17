Росія заявила, що її "Кинджал" одним ударом знищив одразу 5 установок Patriot

Міноборони РФ стверджує, що нібито ударом гіперзвукового "Кинджалу" 16 травня в Києві були "повністю знищені" 5 пускових установок американського ЗРК Patriot.

Джерело: Міністерство оборони Росії в Telegram

Дослівно: "За достовірно підтвердженими даними, 16 травня в результаті удару гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" в місті Київ були вражені і повністю знищені багатофункціональна радіолокаційна станція, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США".

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