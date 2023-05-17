Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сійярто: Україна загрожує суверенітету Угорщини, бо Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба"

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 21:35

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна погрожує угорському суверенітету через нібито наміри підірвати трубопровід "Дружба", яким російська нафта постачається в країну.

Таке Сійярто сказав під час виступу в угорському посольстві в Австрії в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

На думку очільника угорської дипломатії, Україна стає "все більш ворожою до Угорщини", тому що з 1 вересня "угорські школи на Закарпатті не зможуть працювати", а угорський банк OTP Україна внесла в перелік міжнародних спонсорів тероризму.

Реклама:

Крім того, Сійярто послався на публікацію The Washington Post, згідно з якою український президент Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

Увагу до неї привернула стаття в провладному угорському виданні Origo, яка вийшла вранці в середу. Там стверджується, що підрив "Дружби" нібито схвалила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Така загроза суперечить суверенітету Угорщини, оскільки безпека енергопостачання – це питання суверенітету. Якщо хтось закликає до унеможливлення енергопостачання Угорщини, він фактично атакує суверенітет Угорщини", – прокоментував це все Сійярто.

ВІДЕО ДНЯ

Також він пообіцяв блокувати будь-яку військову допомогу Україні на рівні Європейського Союзу, поки Київ не скасує статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank.

Нагадаємо, речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку, у якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.

Теми: УгорщинаУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: