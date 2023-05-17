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Сійярто: Україна загрожує суверенітету Угорщини, бо Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба"

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 21:35

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна погрожує угорському суверенітету через нібито наміри підірвати трубопровід "Дружба", яким російська нафта постачається в країну.

Таке Сійярто сказав під час виступу в угорському посольстві в Австрії в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

На думку очільника угорської дипломатії, Україна стає "все більш ворожою до Угорщини", тому що з 1 вересня "угорські школи на Закарпатті не зможуть працювати", а угорський банк OTP Україна внесла в перелік міжнародних спонсорів тероризму.

Крім того, Сійярто послався на публікацію The Washington Post, згідно з якою український президент Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

Увагу до неї привернула стаття в провладному угорському виданні Origo, яка вийшла вранці в середу. Там стверджується, що підрив "Дружби" нібито схвалила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Така загроза суперечить суверенітету Угорщини, оскільки безпека енергопостачання – це питання суверенітету. Якщо хтось закликає до унеможливлення енергопостачання Угорщини, він фактично атакує суверенітет Угорщини", – прокоментував це все Сійярто.

Також він пообіцяв блокувати будь-яку військову допомогу Україні на рівні Європейського Союзу, поки Київ не скасує статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку, у якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.

Теми: УгорщинаУкраїнаЗеленський
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