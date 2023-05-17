Сійярто: Україна загрожує суверенітету Угорщини, бо Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна погрожує угорському суверенітету через нібито наміри підірвати трубопровід "Дружба", яким російська нафта постачається в країну.

Таке Сійярто сказав під час виступу в угорському посольстві в Австрії в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

На думку очільника угорської дипломатії, Україна стає "все більш ворожою до Угорщини", тому що з 1 вересня "угорські школи на Закарпатті не зможуть працювати", а угорський банк OTP Україна внесла в перелік міжнародних спонсорів тероризму.

Крім того, Сійярто послався на публікацію The Washington Post, згідно з якою український президент Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

Увагу до неї привернула стаття в провладному угорському виданні Origo, яка вийшла вранці в середу. Там стверджується, що підрив "Дружби" нібито схвалила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Така загроза суперечить суверенітету Угорщини, оскільки безпека енергопостачання – це питання суверенітету. Якщо хтось закликає до унеможливлення енергопостачання Угорщини, він фактично атакує суверенітет Угорщини", – прокоментував це все Сійярто.

Також він пообіцяв блокувати будь-яку військову допомогу Україні на рівні Європейського Союзу, поки Київ не скасує статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank.

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Нагадаємо, речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку, у якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.