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Сийярто: Украина угрожает суверенитету Венгрии, потому что Зеленский хотел взорвать трубопровод "Дружба"

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 21:35

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в страну.

Такое Сийярто сказал во время выступления в венгерском посольстве в Австрии в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.

По мнению главы венгерской дипломатии, Украина становится "все более враждебной к Венгрии", потому что с 1 сентября "венгерские школы на Закарпатье не смогут работать", а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.

Кроме того, Сийярто сослался на публикацию The Washington Post, согласно которой украинский президент Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

Внимание к ней привлекла статья в провластном венгерском издании Origo, которая вышла утром в среду. Там утверждается, что подрыв "Дружбы" якобы одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии", – прокомментировал это все Сийярто.

Также он пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского Союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

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Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку, в которой утверждает, что из-за поставок оружия Киеву ЕС и НАТО фактически стали стороной войны в Украине.

Темы: ВенгрияУкраинаЗеленский
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