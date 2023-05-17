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Сийярто: Украина угрожает суверенитету Венгрии, потому что Зеленский хотел взорвать трубопровод "Дружба"

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 21:35

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина угрожает венгерскому суверенитету из-за якобы намерений подорвать трубопровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в страну.

Такое Сийярто сказал во время выступления в венгерском посольстве в Австрии в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.

По мнению главы венгерской дипломатии, Украина становится "все более враждебной к Венгрии", потому что с 1 сентября "венгерские школы на Закарпатье не смогут работать", а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.

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Кроме того, Сийярто сослался на публикацию The Washington Post, согласно которой украинский президент Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

Внимание к ней привлекла статья в провластном венгерском издании Origo, которая вышла утром в среду. Там утверждается, что подрыв "Дружбы" якобы одобрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета. Если кто-то призывает к невозможности энергоснабжения Венгрии, он фактически атакует суверенитет Венгрии", – прокомментировал это все Сийярто.

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Также он пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского Союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку, в которой утверждает, что из-за поставок оружия Киеву ЕС и НАТО фактически стали стороной войны в Украине.

Темы: ВенгрияУкраинаЗеленский
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