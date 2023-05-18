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У ЗРК Patriot було пошкоджено 2 компоненти - CNN

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 00:14
У ЗРК Patriot було пошкоджено 2 компоненти - CNN
Фото: Getty Images

Два компоненти зенітно-ракетного комплексу Patriot було пошкоджено під час ракетної атаки росіян.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Дослівно: "Російський обстріл, який складався з гіперзвукових ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та інших боєприпасів, пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи".

Деталі: За словами трьох інших американських чиновників, пошкодження були мінімальними, а один з них назвав їх "незначними". За словами одного з чиновників, система залишалася функціональною протягом всієї атаки і залишається в мережі.

США направили інспекторів для перевірки системи, після того, як було повідомлено, що система, схоже, була пошкоджена.

Американські чиновники все ще оцінюють, як саме були пошкоджені компоненти ЗРК, оскільки не схоже, що будь-який з компонентів зазнав прямого попадання російської ракети "Кинжал" або іншого боєприпасу.

Однією з версій є те, що уламки падаючої ракети пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи розглядають й інші варіанти.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У Міноборони Росії раніше заявляли, що 16 травня нібито "високоточним ударом" "Кинджалу" у Києві вразили Patriot.
  • У Повітряних силах України на це відповіли, що Patriot неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета "Кинджал".
  • В ЗСУ додали, що, навпаки, це "Патріоти" збили 6 "Кинджалів" під Києвом 16 травня.

Теми: PatriotУкраїнаРосіявійна
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