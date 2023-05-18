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У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 00:14
У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN
Фото: Getty Images

Два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot были повреждены во время ракетной атаки россиян.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Дословно: "Российский обстрел, который состоял из гиперзвуковых ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и других боеприпасов, повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы".

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Детали: По словам трех других американских чиновников, повреждения были минимальными, а один из них назвал их "незначительными". По словам одного из чиновников, система оставалась функциональной на протяжении всей атаки и остается в сети.

США направили инспекторов для проверки системы, после того, как было сообщено, что система, похоже, была повреждена.

Американские чиновники все еще оценивают, как именно были повреждены компоненты ЗРК, поскольку не похоже, что любой из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты "Кинжал" или другого боеприпаса.

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Одной из версий является то, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты.

Что предшествовало:

  • В Минобороны России ранее заявляли, что 16 мая якобы "высокоточным ударом" "Кинжала" в Киеве поразили Patriot.
  • В Воздушных силах Украины на это ответили, что Patriot невозможно уничтожить одним ударом, даже если это ракета "Кинжал".
  • В ВСУ добавили, что, наоборот, это "Патриоты" сбили 6 "Кинжалов" под Киевом 16 мая.

Темы: PatriotУкраинаРосcиявойна
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