Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 03:16
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
СКРИНШОТ МАПИ ТРИВОГ

В Києві та ще 16 областях оголошено повітряну тривогу. Станом на 4:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, "Суспільне" очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов

Деталі: Столична влада закликала киян прямувати до укриття.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

За інформацією "Суспільного", станом на 4:36 на Вінничині пролунав вибух.

4:49 Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі.

4:55 Повідомляється про вибухи на Хмельниччині.

ВІДЕО ДНЯ

5:05 В Києві чутно вибухи. Попередньо, працює ППО.

5:44 Начальник КГВА Сергій Попко повідомив, що після того, як спрацювала ППО, уламки впали в Дарницькому та ще дікількох районах.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
США підтверджують, що ЗРК Patriot в Україні "в робочому стані" - AFP
Сійярто: Україна загрожує суверенітету Угорщини, бо Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба"
У ЗРК Patriot було пошкоджено 2 компоненти - CNN
США надаватимуть Україні нові бойові системи з урахуванням ситуації - Держдеп
Останні новини
07:24
Українські захисники знищили ворожий вертоліт Ка-52
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
Усі новини...
Реклама: