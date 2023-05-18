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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 03:16
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
СКРИНШОТ МАПИ ТРИВОГ

В Києві та ще 16 областях оголошено повітряну тривогу. Станом на 4:06 повітряна тривога поширилась на всю територію України.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, "Суспільне" очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов

Деталі: Столична влада закликала киян прямувати до укриття.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

За інформацією "Суспільного", станом на 4:36 на Вінничині пролунав вибух.

4:49 Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі.

ВІДЕО ДНЯ

4:55 Повідомляється про вибухи на Хмельниччині.

5:05 В Києві чутно вибухи. Попередньо, працює ППО.

5:44 Начальник КГВА Сергій Попко повідомив, що після того, як спрацювала ППО, уламки впали в Дарницькому та ще дікількох районах.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
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