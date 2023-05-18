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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 03:16
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
СКРИНШОТ КАРТЫ ТРЕВОГ

В Киеве и еще 16 областях объявлена воздушная тревога. По состоянию на 4:06 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Источник: карта воздушных тревог, КГВА

Детали: Столичные власти призвали киевлян направляться в укрытие.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

По информации "Суспільного", по состоянию на 4:36 в Винницкой области прогремел взрыв.

4:49 Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели.

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4:55 Сообщается о взрывах в Хмельницкой области.

5:05 В Киеве слышны взрывы. Предварительно, работает ПВО.

5:44 Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что после того, как сработало ПВО, обломки упали в Дарницком и в еще нескольких районах.

Темы: воздушная тревогаУкраина
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