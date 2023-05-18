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Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 04:17
Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW
Фото: Getty Images

Незважаючи на обмежений характер контратак захисників, російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута.

Джерело: звіт "Інституту вивчення війни" (ISW)

Деталі: У звіті повідомляється, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.

Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута. У свою чергу речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян.

Також Міноборони Росії заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин заперечив заяву Міноборони про територіальні здобутки і розкритикував Міноборони за неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій.

"Один з відомих мілблогерів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі", - говориться у звіті ISW.

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Теми: війнаРосіяУкраїнаБахмут
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