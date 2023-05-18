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Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 04:17
Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW
Фото: Getty Images

Незважаючи на обмежений характер контратак захисників, російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута.

Джерело: звіт "Інституту вивчення війни" (ISW)

Деталі: У звіті повідомляється, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.

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Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута. У свою чергу речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян.

Також Міноборони Росії заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин заперечив заяву Міноборони про територіальні здобутки і розкритикував Міноборони за неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій.

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"Один з відомих мілблогерів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі", - говориться у звіті ISW.

Теми: війнаРосіяУкраїнаБахмут
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