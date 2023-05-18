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Россияне теряют инициативу в районе Бахмута - ISW

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 04:17
Россияне теряют инициативу в районе Бахмута - ISW
Фото: Getty Images

Несмотря на ограниченный характер контратак защитников, российские войска теряют инициативу в районе Бахмута.

Источник: отчет "Института изучения войны" (ISW)

Детали: В отчете сообщается, что российские и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.

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В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются на неустановленных направлениях на флангах Бахмута. В свою очередь представитель Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что защитники за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.

Также Минобороны России заявило, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Финансист Wagner Group Евгений Пригожин опроверг заявление Минобороны о территориальных достижениях и раскритиковал Минобороны за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

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"Один из известных милблогеров пожаловался, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - говорится в отчете ISW.

Темы: войнаРосcияУкраинаБахмут
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