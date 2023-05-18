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Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 07:13
Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

В Одесі під час ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення – всі працівники промислового підприємства.

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання".

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Деталі: За її словами, росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено.  

 

Що було раніше: Цієї ночі загарбники атакували ракетами всю Україну, через що було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Теми: Одесавійнажертви
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