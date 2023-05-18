Ракетный удар по Одессе: один человек погиб, двое раненых
Четверг, 18 мая 2023, 07:13
В Одессе во время ракетного обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения - все работники промышленного предприятия.
Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона
Прямая речь Гуменюк: "В нашей зоне ответственности вечером было зафиксировано мощную ракетную атаку по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Итоги еще подводим. Но, к сожалению, есть попадания".
Детали: По ее словам, россияне попали в объект промышленности, в результате один человек погиб и еще двое были ранены.
Что предшествовало: Этой ночью захватчики атаковали ракетами всю Украину, из-за чего была объявлена масштабная воздушная тревога.
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