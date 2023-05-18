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Ракетный удар по Одессе: один человек погиб, двое раненых

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 07:13
Ракетный удар по Одессе: один человек погиб, двое раненых
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

В Одессе во время ракетного обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения - все работники промышленного предприятия.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "В нашей зоне ответственности вечером было зафиксировано мощную ракетную атаку по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Итоги еще подводим. Но, к сожалению, есть попадания".

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Детали: По ее словам, россияне попали в объект промышленности, в результате один человек погиб и еще двое были ранены. 

 

Что предшествовало: Этой ночью захватчики атаковали ракетами всю Украину, из-за чего была объявлена масштабная воздушная тревога.

Темы: Одессавойнажертвы
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