Ракетный удар по Одессе: один человек погиб, двое раненых

В Одессе во время ракетного обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения - все работники промышленного предприятия.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "В нашей зоне ответственности вечером было зафиксировано мощную ракетную атаку по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Итоги еще подводим. Но, к сожалению, есть попадания".

Детали: По ее словам, россияне попали в объект промышленности, в результате один человек погиб и еще двое были ранены.

Что предшествовало: Этой ночью захватчики атаковали ракетами всю Украину, из-за чего была объявлена масштабная воздушная тревога.