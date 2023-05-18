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Окупанти убили 4 цивільних на Донеччині та Херсонщині за добу

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 08:17
Окупанти убили 4 цивільних на Донеччині та Херсонщині за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Щонайменше 4 людини, серед яких малолітня дитина, загинули та ще щонайменше 13 людей дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської та Донецької області 17 травня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) − дістали поранення".

Пряма мова Кириленка: "За 17 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини − у Костянтинівці. Крім того, у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, загиблої під час окупації. Ще 5 людей в області дістали поранення".

Деталі: Загалом, за словами Прокудіна, окупанти обстрілювали Херсонщину 90 разів, випустивши 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляли 3 рази (8 снарядів).

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району.

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Теми: Херсонська областьДонецька областьвійнажертви
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