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Оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 08:17
Оккупанты убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях за сутки
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере 4 человека, среди которых малолетний ребенок, погибли и еще по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской и Донецкой области 17 мая.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) − получили ранения".

Прямая речь Кириленко: "За 17 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области − в Константиновке. Кроме того, в Тетяновке было эксгумировано тело ребенка, погибшего во время оккупации. Еще 5 человек в области получили ранения".

Детали: Всего, по словам Прокудина, оккупанты обстреливали Херсонщину 90 раз, выпустив 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон россияне обстреляли 3 раза (8 снарядов).

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой громады и в больницу Бериславского района.

Темы: Херсонская областьДонецкая областьвойнажертвы
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