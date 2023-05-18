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Поліція показала уламки збитих ракет на Київщині

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 08:49
Поліція показала уламки збитих ракет на Київщині
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Уламки збитих російських ракет упали на території Київської області − суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились.

Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження. На даний час суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає". 

 

Деталі: Нєбитов показав фото уламків збитих ракет і закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

 

"У разі виявлення уламків ракет, БПЛА, інших невідомих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх, повідомте на спецлінію "102", по можливості обмежте доступ сторонніх осіб до місця події й чекайте на прибуття спеціальних служб", − нагадав керівник поліції Київщини.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що фактів влучань в області не зафіксовано, постраждалих немає.

У декількох громадах виявили падіння уламків на подвір’я людей. Пошкоджені декілька приватних будинків − в них вибиті вікна, пошкоджений шифер даху.

ВІДЕО ДНЯ

Також уламками пошкоджені два автомобілі.    

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Теми: Київська областьвійнаполіція
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