Полиция показала обломки сбитых ракет на Киевщине
Обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевской области − существенных разрушений и пострадавших нет.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь Небытова: "Россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились.
Полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения. В настоящее время существенных разрушений не зафиксировано, травмированных лиц нет".
Детали: Небытов показал фото обломков сбитых ракет и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"В случае обнаружения обломков ракет, БПЛА, других неизвестных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним, сообщите по спецлинии "102", по возможности ограничьте доступ посторонних лиц к месту происшествия и ждите прибытия специальных служб", − напомнил руководитель полиции Киевщины.
Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что фактов попаданий в области не зафиксировано, пострадавших нет.
В нескольких общинах обнаружили падение обломков во дворы людей. Повреждены несколько частных домов − в них выбиты окна, поврежден шифер крыши.
Также обломками повреждены два автомобиля.
Предыстория:
- Ранее столичные власти сообщили, что все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.