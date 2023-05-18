Полиция показала обломки сбитых ракет на Киевщине

Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевской области − существенных разрушений и пострадавших нет.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Небытова: "Россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились.

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Полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения. В настоящее время существенных разрушений не зафиксировано, травмированных лиц нет".

Детали: Небытов показал фото обломков сбитых ракет и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"В случае обнаружения обломков ракет, БПЛА, других неизвестных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним, сообщите по спецлинии "102", по возможности ограничьте доступ посторонних лиц к месту происшествия и ждите прибытия специальных служб", − напомнил руководитель полиции Киевщины.

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Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что фактов попаданий в области не зафиксировано, пострадавших нет.

В нескольких общинах обнаружили падение обломков во дворы людей. Повреждены несколько частных домов − в них выбиты окна, поврежден шифер крыши.

Также обломками повреждены два автомобиля.

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