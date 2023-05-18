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УП дізналася, як росіяни вже двічі пробували вбити командувача Сил ТрО

Рустем ХаліловЧетвер, 18 травня 2023, 10:35
УП дізналася, як росіяни вже двічі пробували вбити командувача Сил ТрО
Ігор Танцюра, фото АрміяInform

Росіяни вже двічі намагалися вбити командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у військових колах, стаття УП "На рівні. Як із допоміжних сил тероборона перетворилася на повноцінного учасника війни"

Деталі: 2 травня ватажок російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики вбили командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру на Донеччині, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута у бронеавтомобілі. Але це виявилося неправдою.

За інформацією "Української правди", на командувача Сил ТрО дійсно скоїли замах: його колону обстріляли – і в машину, в якій мав перебувати Танцюра, влучили. Але командувач того дня сів у машину супроводу, їй вдалося виїхати з-під обстрілу.

За даними джерел УП у військових колах, це вже друга спроба ліквідувати Ігоря Танцюру. 

Раніше українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача Сил ТрО на фронті протягом кількох наступних днів і встигла внести зміни до нього.

Питання, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках, залишається відкритим.

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Теми: війнаДонецька область
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