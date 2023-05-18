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УП узнала, как, россияне уже дважды пытались убить командующего Сил ТрО

Рустем ХалиловЧетверг, 18 мая 2023, 10:35
УП узнала, как, россияне уже дважды пытались убить командующего Сил ТрО
Игорь Танцюра, фото АрміяInform

Россияне уже дважды пытались убить командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Источник: собеседники "Украинской правды" в военных кругах, статья УП "На уровне. Как из вспомогательных сил тероборона превратилась в полноценного участника войны"

Детали: 2 мая главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики убили командующего Сил ТрО Игоря Танцюру в Донецкой области, когда тот ехал из города Часов Яр в Бахмут в бронеавтомобиле. Но это оказалось неправдой.

По информации "Украинской правды", на командующего Сил ТрО действительно совершили покушение: его колонну обстреляли – и в машину, в которой должен был находиться Танцюра, попали. Но командующий в тот день сел в машину сопровождения, ей удалось выехать из-под обстрела.

По данным источников УП в военных кругах, это уже вторая попытка ликвидировать Игоря Танцюру. 

Ранее украинская сторона перехватила данные россиян о маршруте передвижения командующего Сил ТрО на фронте в течение нескольких следующих дней и успела внести изменения в него.

Вопрос, откуда враг получал информацию в обоих случаях, остается открытым.

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Темы: войнаДонецкая область
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