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В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 11:16
В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму.

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників.

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Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують".

Деталі: За словами представника ГУР, інфраструктура Криму нормально і безпечно запрацює тоді, коли півострів повернеться до України, а поки там російські терористи – "спокою не буде".

Юсов додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію на розв'язку, що Україна поверне Крим, а Росія – програє.

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Зараз в Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи. За словами представника розвідки, це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню. 

Також росіяни готуються до деокупації Криму українськими захисниками. 

Юсов додав, що гауляйтери та окупаційне керівництво півострова починають продавати свою нерухомість і вивозити сім'ї з Криму, попри заяви пропагандистів, що все "йде по плану".

Росіяни, за його словами, використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня. Сам контингент росіян в Криму залишається незмінним.

Нагадаємо:

  • Уранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупинено.

Теми: Кримзалізницявибухрозвідка
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