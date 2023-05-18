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В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 11:16
В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму.

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників.

Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують".

Деталі: За словами представника ГУР, інфраструктура Криму нормально і безпечно запрацює тоді, коли півострів повернеться до України, а поки там російські терористи – "спокою не буде".

Юсов додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію на розв'язку, що Україна поверне Крим, а Росія – програє.

Зараз в Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи. За словами представника розвідки, це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню. 

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Також росіяни готуються до деокупації Криму українськими захисниками. 

Юсов додав, що гауляйтери та окупаційне керівництво півострова починають продавати свою нерухомість і вивозити сім'ї з Криму, попри заяви пропагандистів, що все "йде по плану".

Росіяни, за його словами, використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня. Сам контингент росіян в Криму залишається незмінним.

Нагадаємо:

  • Уранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупинено.

Теми: Кримзалізницявибухрозвідка
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