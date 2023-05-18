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В ГУР отреагировали на взрыв железной дороги в Крыму: пути устали

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 11:16
В ГУР отреагировали на взрыв железной дороги в Крыму: пути устали
АНДРЕЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

Источник: Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того, чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников.

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Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют".

Детали: По словам представителя ГУР, инфраструктура Крыма нормально и безопасно заработает тогда, когда полуостров вернется в Украину, а пока там российские террористы - "покоя не будет".

Юсов добавил, что в Крыму оккупантам больше всего мешает местное население, которые после полномасштабного вторжения надеются на развязку, что Украина вернет Крым, а Россия - проиграет.

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Сейчас в Крыму россияне усиливают фильтрационные мероприятия. По словам представителя разведки, это означает, что оккупанты не доверяют местному населению.

Также россияне готовятся к деоккупации Крыма украинскими защитниками.

Юсов добавил, что гауляйтеры и оккупационное руководство полуострова начинают продавать свою недвижимость и вывозить семьи из Крыма, несмотря на заявления пропагандистов, что все "идет по плану".

Россияне, по его словам, используют Крым как логистический хаб и транспортный узел для переброски живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга. Сам контингент россиян в Крыму остается неизменным.

Напомним:

  • Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.

Темы: Крымжелезная дорогавзрывразведка
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