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Збиті ракети теж несуть загрозу: Повітряні сили пояснили, що сталось на Одещині

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 травня 2023, 12:42
Збиті ракети теж несуть загрозу: Повітряні сили пояснили, що сталось на Одещині
фото ОК "Південь"

В результаті кількох хвиль ракетних атак РФ 17 та 18 травня було лише одне влучання – ракети Х-101/Х-555 у Хмельницькій області, решта повідомлень про руйнування стосуються шкоди від підбитих цілей, що впали на землю.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: 29 із 30 крилатих ракет, що летіли в різні регіони України, були збиті.

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Водночас, як пояснює Ігнат, підбиті ракети не можуть випаруватись в повітрі, вони або їхні елементи обов'язково падають.

Саме це стосується повідомлення про нібито "приліт" по Одещині. За словами офіцера, підбита українською ППО ракета впала на певний об'єкт, спричинивши руйнування, загибель однієї та поранення ще кількох людей.

Тож речник Повітряних сил вкотре наголосив, що під час тривоги необхідно дотримуватись заходів безпеки і перебувати в укритті.

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Адже вражаючі елементи бойової частини зенітних ракет української протиповітряної оборони і підбиті повітряні цілі ворога (дрони і ракети) обов'язково падають на землю.

Пряма мова: "Зенітна ракета влучає в крилату ракету (це не обов’язково трапляється лоб в лоб), вона вибухає поряд, уражена крилата ракета може вибухнути в повітрі, а може і не вибухнути.

Така сама ситуація і з "Шахедом", який може бути уражений, він уже не летить в свою ціль, це не є "приліт", тому, підбитий, він летить униз і вибухає…

Ми наголошуємо, що навіть успішна робота нашої ППО теж небезпечна для громадян, тому потрібно залишатись в укритті і берегти своїх рідних".

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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