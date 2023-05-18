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Сбитые ракеты тоже несут угрозу: Воздушные силы объяснили, что произошло в Одессе

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 мая 2023, 12:42
Сбитые ракеты тоже несут угрозу: Воздушные силы объяснили, что произошло в Одессе
фото ОК "Південь"

В результате нескольких волн ракетных атак РФ 17 и 18 мая было только одно попадание - ракеты Х-101/Х-555 в Хмельницкой области, остальные сообщения о разрушениях касаются ущерба от подбитых целей, упавших на землю.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: 29 из 30 крылатых ракет, летевших в разные регионы Украины, были сбиты.

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В то же время, как объясняет Игнат, подбитые ракеты не могут испариться в воздухе, они или их элементы обязательно падают.

Именно это касается сообщения о якобы "прилете" по Одесской области. По словам офицера, подбитая украинской ПВО ракета упала на определенный объект, вызвав разрушения, гибель одного и ранения еще нескольких человек.

Поэтому спикер Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что во время тревоги необходимо соблюдать меры безопасности и находиться в укрытии.

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Ведь поражающие элементы боевой части зенитных ракет украинской противовоздушной обороны и подбитые воздушные цели врага (дроны и ракеты) обязательно падают на землю.

Прямая речь: "Зенитная ракета попадает в крылатую ракету (это не обязательно случается лоб в лоб), она взрывается рядом, пораженная крылатая ракета может взорваться в воздухе, а может и не взорваться.

Такая же ситуация и с "Шахедом", который может быть поражен, он уже не летит в свою цель, это не "прилет", но, подбитый, он летит вниз и взрывается...

Мы подчеркиваем, что даже успешная работа нашей ПВО тоже опасна для граждан, поэтому нужно оставаться в укрытии и беречь своих родных".

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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