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ППО відбила кілька хвиль атак РФ: знищено 29 із 30 крилатих ракет

Валентина Романенко, Олена РощінаЧетвер, 18 травня 2023, 09:07
ППО відбила кілька хвиль атак РФ: знищено 29 із 30 крилатих ракет
ілюстрація Повітряних сил

Протиповітряна оборона відбила кілька хвиль російських атак і знищила 29 крилатих ракет ворога.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, Повітряне командування "Південь"

Деталі: Із 21.00 17 травня по 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також повідомив, що за цю нічну атаку воїни Повітряних Сил знищили загалом 33 повітряні цілі: 29 ракет та 4 безпілотники.

ВІДЕО ДНЯ
 

ПК "Південь" повідомило, що над Одеською областю вночі збили 8 ракет: 6 крилатих ракет "Калібр" та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Дослівно ПС ЗСУ: "Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних. Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!".

Що передувало: В ніч на 18 травня була тривала масштабна повітряна тривога

В Одесі під час ракетного обстрілу промислового підприємства загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. У Києві та Київській області всі повітряні цілі збили, але уламки завдали пошкоджень 

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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