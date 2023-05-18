Викрили клірика УПЦ МП, який освячував російських вояк під час окупації Ізюма

На Харківщині правоохоронці викрили священнослужителя УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну агресію Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

За даними джерела "Української правди", йдеться про намісника чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ МП Михайла Пімашина (духовне ім'я - Матвій).

Під час тимчасової окупації Ізюмщини у серпні 2022 року 36-річний клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.

Зокрема він дав інтерв’ю російським пропагандистам, в якому заперечував і виправдовував збройну агресію РФ.

скрин, отриманий УП від джерел

За даними слідства, церковник публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону.

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У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених окупантів. За свідченнями очевидців, які пережили окупацію, клірик освячував російських вояків.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.