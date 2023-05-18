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Разоблачен клирик УПЦ МП, который освящал российских вояк во время оккупации Изюма

"Украинская правда"Четверг, 18 мая 2023, 14:28
Разоблачен клирик УПЦ МП, который освящал российских вояк во время оккупации Изюма
фото, предоставленное УП источником

На Харьковщине правоохранители разоблачили священнослужителя УПЦ МП, который публично оправдывал вооруженную агрессию России.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о наместнике мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии УПЦ МП Михаиле Пимашине (духовное имя - Матфей).

Во время временной оккупации Изюмщины 36-летний клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей.

В частности в августе 2022 года он дал интервью российским пропагандистам, в котором отрицал и оправдывал вооруженную агрессию РФ.

 
скрин, полученный УП от источников

По данным следствия, церковник публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно российской РПЦ.

В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона.

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В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм.

В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных оккупантов. По свидетельствам очевидцев, переживших оккупацию, клирик освящал российских солдат.

На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: УПЦ МПСБУХарьковская область
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