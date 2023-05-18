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Росіяни обстріляли Харківщину: є "приліт" у житловий будинок, загинула людина

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 15:08
Росіяни обстріляли Харківщину: є приліт у житловий будинок, загинула людина
ХАРКІВ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ДІАНА РУДА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та область, внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу".

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Деталі: Вдень 18 травня російські окупанти обстріляли Харків та область. Глава ОВА повідомив про "приліт" у с.Циркуни Харківського району.

Синєгубов повідомив про влучання у приватний житловий будинок.

Він закликав громадян залишатися в укриттях. 

ВІДЕО ДНЯ

У Харківській області оголошували повітряну тривогу. 

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.

 

Нагадаємо: 

  • Російські війська посилюють атаки на мирне населення Харківської області, також окупанти намагаються наступати в напрямку Масютівки, але отримують відсіч.

Теми: Харківобстрілвійна
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