Росіяни обстріляли Харківщину: є "приліт" у житловий будинок, загинула людина

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та область, внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу".

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Деталі: Вдень 18 травня російські окупанти обстріляли Харків та область. Глава ОВА повідомив про "приліт" у с.Циркуни Харківського району.

Синєгубов повідомив про влучання у приватний житловий будинок.

Він закликав громадян залишатися в укриттях.

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