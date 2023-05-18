Росіяни обстріляли Харківщину: є "приліт" у житловий будинок, загинула людина
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та область, внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу".
Деталі: Вдень 18 травня російські окупанти обстріляли Харків та область. Глава ОВА повідомив про "приліт" у с.Циркуни Харківського району.
Синєгубов повідомив про влучання у приватний житловий будинок.
Він закликав громадян залишатися в укриттях.
У Харківській області оголошували повітряну тривогу.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.
Нагадаємо:
- Російські війська посилюють атаки на мирне населення Харківської області, також окупанти намагаються наступати в напрямку Масютівки, але отримують відсіч.