Россияне обстреляли Харьковскую область: есть "прилет" в жилой дом, погиб человек
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и область, в результате ракетного обстрела погиб один человек.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь: "По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по с. Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь".
Детали: Днем 18 мая российские оккупанты обстреляли Харьков и область. Глава ОВА сообщил о "прилете" в с.Циркуны Харьковского района.
Синегубов сообщил о попадании в частный жилой дом.
Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода - предварительно из ЗРК С-300.
Напомним:
- Российские войска усиливают атаки на мирное население Харьковской области, также оккупанты пытаются наступать в направлении Масютовки, но получают отпор.