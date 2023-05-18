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Россияне обстреляли Харьковскую область: есть "прилет" в жилой дом, погиб человек

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 15:08
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть прилет в жилой дом, погиб человек
ХАРЬКОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ДІАНА РУДА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и область, в результате ракетного обстрела погиб один человек.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по с. Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь".

Детали: Днем 18 мая российские оккупанты обстреляли Харьков и область. Глава ОВА сообщил о "прилете" в с.Циркуны Харьковского района.

Синегубов сообщил о попадании в частный жилой дом.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

ВИДЕО ДНЯ

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг нанес удар по Харьковской области из Белгорода - предварительно из ЗРК С-300.

 

Напомним: 

  • Российские войска усиливают атаки на мирное население Харьковской области, также оккупанты пытаются наступать в направлении Масютовки, но получают отпор. 

Темы: Харьковобстрелвойна
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