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Данілов: Безглуздими атаками на Київ Кремль тримає градус патріотичної істерії

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 травня 2023, 15:23
Данілов: Безглуздими атаками на Київ Кремль тримає градус патріотичної істерії
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони каже, що режим Володимира Путіна атакує столицю України дороговартісними ракетами від розпачу і для підігрівання патріотичної істерії в росіян.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю Путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на Столицю необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни".

Деталі: За словами секретаря РНБО, у Росії розвивається процес розпачу і розчарування владою на фоні провалу наступу і невдач на фронті.

Нагадаємо: Від початку травня Київ пережив уже дев'ять повітряних нападів РФ різними видами озброєння. Українська ППО відзначилася фантастичним результатом. Зокрема вночі 16 травня противник атакував Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед" − усі ворожі цілі оборонці збили (зокрема 6 аеробалістичних "Кинджалів").

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Теми: Даніловракетний ударКиїввійна
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