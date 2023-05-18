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Данилов: Бессмысленными атаками на Киев Кремль держит градус патриотической истерии

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 мая 2023, 15:23
Данилов: Бессмысленными атаками на Киев Кремль держит градус патриотической истерии
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны говорит, что режим Владимира Путина атакует столицу Украины дорогостоящими ракетами от отчаяния и для подогрева патриотической истерии у россиян.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на Столицу необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны".

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Детали: По словам секретаря СНБО, в России развивается процесс отчаяния и разочарования властью на фоне провала наступления и неудач на фронте.

Напомним: С начала мая Киев пережил уже девять воздушных нападений РФ различными видами вооружения. Украинская ПВО отличилась фантастическим результатом. В частности ночью 16 мая противник атаковал Украину 18 ракетами различных типов и рядом беспилотников "Шахед" - все вражеские цели защитники сбили (в том числе 6 аэробаллистических "Кинжалов").

Темы: Даниловракетный ударКиеввойна
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