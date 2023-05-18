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Столтенберг: Україна має засоби, необхідні для звільнення окупованих територій

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 21:17

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Україна володіє необхідними для деокупації захоплених Росією територій засобами.

Відповідну заяву Столтенберг зробив у четвер на пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Лісабоні, передає кореспондент "Європейської правди".

"Від початку незаконної війни Росії проти України країни-члени НАТО надають безпрецедентний рівень підтримки. І я впевнений, що українські війська мають всі засоби, необхідні для того, щоб повернути окуповані землі", – підкреслив генсек Альянсу.

Столтенберг зауважив, що на різних етапах повномасштабного вторгнення Росії підтримка України змінювалась – від легкого протитанкового озброєння до сучасних систем протиповітряної оборони, бронетехніки й важких бойових танків.

"І я вітаю нещодавні заяви членів Альянсу про надання крилатих ракет і навчання українських пілотів користуватися західними винищувачами", – зазначив він, додавши про необхідність продовжувати підтримку Києва як зараз, так і в довгостроковій перспективі.

Генсек НАТО нагадав і про саміт у Вільнюсі, де, як він очікує, буде ухвалена нова стратегічна багаторічна програма допомоги Києву.

Раніше Столтенберг висловив переконання, що Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка не похитнеться навіть у разі затягування розв’язаної Росією війни.

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Теми: НАТОдеокупація
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