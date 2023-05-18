Столтенберг: Украина имеет средства, необходимые для освобождения оккупированных территорий

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что Украина обладает необходимыми для деоккупации захваченных Россией территорий средствами.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в четверг на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Лиссабоне, передает корреспондент "Европейской правды".

"С начала незаконной войны России против Украины страны-члены НАТО предоставляют беспрецедентный уровень поддержки. И я уверен, что украинские войска имеют все средства, необходимые для того, чтобы вернуть оккупированные земли", – подчеркнул генсек Альянса.

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Столтенберг отметил, что на разных этапах полномасштабного вторжения России поддержка Украины менялась – от легкого противотанкового вооружения до современных систем противовоздушной обороны, бронетехники и тяжелых боевых танков.

"И я приветствую недавние заявления членов Альянса о предоставлении крылатых ракет и обучение украинских пилотов пользоваться западными истребителями", – отметил он, добавив о необходимости продолжать поддержку Киева как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Генсек НАТО напомнил и о саммите в Вильнюсе, где, как он ожидает, будет принята новая стратегическая многолетняя программа помощи Киеву.

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Ранее Столтенберг выразил убеждение, что Запад будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется, и эта поддержка не пошатнется даже в случае затягивания развязанной Россией войны.