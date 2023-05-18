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Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 21:30
Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон
Getty Images

Міністерство оборони США в четвер підтвердило, що система протиповітряної оборони Patriot в Україні справді зазнала ушкоджень, та її вже полагодили.

Відповідну заяву зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент "Європейської правди". 

"Можу підтвердити, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона полагоджена й перебуває в повністю робочому стані", – заявила вона. 

Представниця Міноборони США відмовилась повідомляти інші подробиці, переадресувавши журналістів до української сторони. Водночас у відповіді на інше питання Сінгх зазначила, що йшлося про "незначне ушкодження".

Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

На цьому тлі Міністерство оборони Росії в середу ввечері вирішило повідомити, що "повністю знищили" п’ять пускових установок американського ЗРК Patriot.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

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Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Теми: СШАППОзброя
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