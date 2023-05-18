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Поврежденный Patriot уже починили - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 21:30
Поврежденный Patriot уже починили - Пентагон
Getty Images

Министерство обороны США в четверг подтвердило, что система противовоздушной обороны Patriot в Украине действительно получила повреждения, и ее уже починили.

Соответствующее заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает корреспондент "Европейской правды". 

"Могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь она починена и находится в полностью рабочем состоянии", – заявила она. 

Представительница Минобороны США отказалась сообщать другие подробности, переадресовав журналистов к украинской стороне. В то же время в ответе на другой вопрос Сингх отметила, что речь шла о "незначительном повреждении".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российской атаки в ночь на вторник. Украина и США начали обсуждать, как лучше всего починить систему.

На этом фоне Министерство обороны России в среду вечером решило сообщить, что "полностью уничтожили" пять пусковых установок американского ЗРК Patriot.

Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США, в том числе против самолетов, крылатых и баллистических ракет. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами.

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Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Темы: СШАПВОоружие
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