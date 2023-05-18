Суд відправив Князєва під варту із заставою у 107 мільйонів

Суд арештував до 14 липня ексголову Верховного суду Всеволода Князєва із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень, він планує оскаржувати рішення.

Джерело: журналістка із зали суду

Деталі: Князєва підозрюють в отриманні хабаря від бізнесмена Костянтина Жеваго за винесення необхідного рішення. Підозрюваний заперечує свою вину і наголошує на тому, що нібито зберігав чужі кошти.

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За даними слідства, у січні 2023 року до Верховного суду надійшла справа за касаційними скаргами ПрАТ "Ділові партнери" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12 вересня 2022 року в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго та його компанії "Ferrexpo AG". Розгляд було призначено на 15 березня і Жеваго через довірену особу Сергія Рудометкіна (директору з безпеки ПрАТ "Полтавський ГЗК" – ред.) висловив пропозицію керівництву Верховного суду щодо надання неправомірної вигоди задля винесення судом необхідного їм рішення.

Пряма мовам прокурора САП: "Всеволод Князєв наказав Горбурову та Горецькому повідомити Жеваго, що за ухвалення необхідного йому рішення він має надати неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 800 тисяч доларів США для нього та суддів. Вони ж повідомили Жеваго, що той має сплатити 2 мільйони 700 тисяч доларів, розраховуючи, що передадуть 1 мільйон 800 Князєву, а 900 тисяч розподілять між собою".

Деталі: 10 березня Горецький повідомив Жеваго, що судове засідання 15 березня буде перенесене на квітень для надання останньому можливості зібрати кошти. Жеваго передав Горецькому 2 мільйона 600 тисяч доларів США. Спочатку отримані грошові кошти він зберігав в офісі, а в подальшому перемістив на зберігання до індивідуального сейфу

ВІДЕО ДНЯ

19 квітня Велика палата Верховного суду, зокрема Князєв, виніс судове рішення на користь Жеваго. 1 травня Князєв надав вказівку Горбурову поділити частину коштів на 10 пакетів, а 450 тисяч залишити на зберігання. Третього травня Горбуров доставив кошти у 10 пакетах до квартири Князєва. 15 травня Горбуров забрав із банку решту і доставив її до квартири Князєва.

Пряма мова прокурора САП: "Під час обшуків слідчі вилучили частину коштів у квартирі Князєва, а частину – в службовому кабінеті".

Деталі: Прокурор просив суд відправити під варту Всеволода Князєва, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення доказів. Прокурор просив обрати заставу підозрюваному в 150 мільйонів. Також прокурор наголосив на тому, що у фігуранта можуть бути й інші спільники.

Пряма мова прокурора САП Олександр Омельченка: "В ході кримінального провадження під час негласних слідчих дій задокументоване спілкування, яке свідчить про те, що між учасниками злочинної групи були домовленості про вчинення інших злочинів. А саме — за неправомірну вигоду ухвалювати необхідні рішення під час судового розгляду, а також впливати на справи, які перебувають на досудовій стадії. Але на даний час ми здобули докази тільки по цьому епізоду"

Деталі: Костянтин Жеваго та інші ймовірні спільники підозрюваного поки не отримували підозри, робота над цим триває. Також в матеріалах НСРД присутня особа "Олександр Кравченко", яка, за даними прокуратури, виконувала спеціальне завдання. Горбуров, за даними слідства, не був агентом НАБУ.

Сам підозрюваний Всеволод Князєв заперечував свою вину і заявив, що "до сейфу в якому знайшли кошти, мали доступ й інші особи". Також він зазначив, що нібито голосував проти під час розгляду справи Жеваго. Цю інформацію поки не може підвтердити або спростувати слідство, оскільки не мають доступу до справи.

Натомість на запитання, чи він брав кошти за винесення необхідного рішення у справі бізнесмена Костянтина Жеваго, підозрюваний не відповів, як і його захисники.

Пряма мова Князєва: "Я обов'язково поясню, але пізніше. Це стосується не лише мене і я маю узгодити позицію з адвокатами, ми маємо вивчити всі обставини"

Князєв планує оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою pic.twitter.com/kkeKCZnxhZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 18, 2023

Передісторія:

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабаря голові чи суддям Верховного суду.