Жеваго заперечив причетність до хабара голові чи суддям Верховного Суду: "Підтасовка" 

Пресслужба Костянтина Жеваго, який перебуває за кордоном, стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддями Верховного Суду.

Джерело: пресреліз пресслужби Костянтина Жеваго

Деталі: 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабара у майже 3 млн доларів і провели обшуки в інших суддів ВС. ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

Пресслужба Жеваго запевняє, що "він не має жодного відношення до ситуації з начебто одержанням хабара головою чи суддями Верховного Суду".

Дослівно: "Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива.

К.Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масовоі інформації не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення".

Деталі: У пресслужбі Жеваго заперечують зв’язок цієї справи з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 року у справі про визнання законності придбання в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонером якої є Костянтин Жеваго.

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Пряма мова Жеваго: "Це очевидно безпідставний зв’язок і явна підтасовка. Велика палата ВС прийняла свою квітневу ухвалу не в моїх особистих інтересах, а в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу.

Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав".

Деталі: Жеваго заявив, що події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу.

На його переконання, правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства, з вироком суду.

Жеваго запевнив, що у разі необхідності він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям.

"Ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів", – завпевнив бізнесмен.

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