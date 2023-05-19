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Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 03:18
Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.

Источник: издание CNN со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

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По информации CNN, пока официальным лицам Белого дома не известно о каких-либо официальных запросах кого-либо из союзников о передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи третьим сторонам, не получали указаний приступить к работе. 

Отмечается, что, поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.
  • Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.

Темы: СШАУкраинаистребители
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