Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 03:18
Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.

Источник: издание CNN со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

По информации CNN, пока официальным лицам Белого дома не известно о каких-либо официальных запросах кого-либо из союзников о передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи третьим сторонам, не получали указаний приступить к работе. 

Отмечается, что, поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Что этому предшествовало:

  • Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.
  • Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
США могут научить украинских летчиков управлять F-16 за четыре месяца – СМИ
Оккупанты сообщили о громких взрывах в центре Донецка
В Кривом Роге прогремели взрывы
Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО – ОВА
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: