Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16 – CNN

В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.

Источник: издание CNN со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что соответствующее решение Белый дом готов принять на фоне растущего давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

Реклама:

По информации CNN, пока официальным лицам Белого дома не известно о каких-либо официальных запросах кого-либо из союзников о передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи третьим сторонам, не получали указаний приступить к работе.

Отмечается, что, поскольку F-16 имеют чувствительные технологии, США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ