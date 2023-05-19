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КМВА: ППО знищила всі повітряні цілі, які вночі атакували Київ

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 04:45
КМВА: ППО знищила всі повітряні цілі, які вночі атакували Київ
Ворожий безпілотник. ФОТО З САЙТУ NOVYNARNIA.COM

Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили усі ворожі цілі, які рухалися у напрямку Києва. Ворог застосовував безпілотники.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено".

Деталі: За словами начальника КМВА, вночі 19 травня росіяни здійснили 10 повітряну атаку на Київ з початку травня.

"Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed". Це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками", – повідомив він.

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Теми: КиївППОбезпілотники
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