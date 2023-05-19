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КГВА: ПВО уничтожила все воздушные цели, которые ночью атаковали Киев

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 04:45
КГВА: ПВО уничтожила все воздушные цели, которые ночью атаковали Киев
Вражеский беспилотник. ФОТО С САЙТА NOVYNARNIA.COM

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские цели, которые двигались в направлении Киева. Враг применял беспилотники.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено".

Детали: По словам начальника КГВА, ночью 19 мая россияне совершили 10 воздушную атаку на Киев с начала мая.

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице барражирующие боеприпасы "Shahed". Это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками", – сообщил он.

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Темы: КиевПВОбеспилотники
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