Зеленський особисто відвідає саміт G7 в Японії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми (Японія), щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки".

Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили виданню анонімні джерела.

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Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, зазначає Bloomberg.

Повідомляється, що раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, навіть незважаючи на те, що у неділю, 21 травня, додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського президента.

"Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні", – пише видання.

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Нагадаємо: Саміт лідерів "Великої сімки" 19 травня стартує в японському місті Хіросіма, учасники саміту планують оголосити про нові санкції проти Росії.