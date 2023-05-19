Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму (Япония), чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки".

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Детали: Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщили изданию анонимные источники.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

Сообщается, что ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, даже несмотря на то, что в воскресенье, 21 мая, добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского президента.

"Визит в Хиросиму, место первой ядерной атаки 78 лет назад, является особенно символичным, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине", – пишет издание.

Напомним: Саммит лидеров "Большой семерки" 19 мая стартует в японском городе Хиросима, участники саммита планируют объявить о новых санкциях против России.