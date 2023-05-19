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У Луганську окупанти використовують цивільний медзаклад для лікування "вагнерівців" – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 07:42
У Луганську окупанти використовують цивільний медзаклад для лікування вагнерівців – Генштаб
Поранений окупант. ФОТО REUTERS

У Луганську окупанти переобладнали місцеву залізничну лікарню у військовий госпіталь, де лікують поранених військовослужбовців РФ і "вагнерівців".

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У зв'язку з великими санітарними втратами російські окупанти все частіше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях.

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У тимчасово окупованому Луганську залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців РФ та найманців з ПВК "Вагнер".

Нагадаємо: Загарбники не можуть знайти достатню кількість медиків на окупованих територіях, які лікували б поранених російських військовослужбовців.

Теми: ЛуганськВагнерокупація
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