У Луганську окупанти використовують цивільний медзаклад для лікування "вагнерівців" – Генштаб
П'ятниця, 19 травня 2023, 07:42
У Луганську окупанти переобладнали місцеву залізничну лікарню у військовий госпіталь, де лікують поранених військовослужбовців РФ і "вагнерівців".
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У зв'язку з великими санітарними втратами російські окупанти все частіше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях.
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У тимчасово окупованому Луганську залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців РФ та найманців з ПВК "Вагнер".
Нагадаємо: Загарбники не можуть знайти достатню кількість медиків на окупованих територіях, які лікували б поранених російських військовослужбовців.