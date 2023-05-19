В Луганске оккупанты используют гражданское медучреждение для лечения "вагнеровцев" – Генштаб
Пятница, 19 мая 2023, 07:42
В Луганске оккупанты переоборудовали местную железнодорожную больницу в военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих РФ и "вагнеровцев".
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В связи с большими санитарными потерями российские оккупанты все чаще используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях.
Во временно оккупированном Луганске железнодорожная больница используется захватчиками как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих РФ и наемников из ЧВК "Вагнер".
Напомним: Захватчики не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях, которые лечили бы раненых российских военнослужащих.
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