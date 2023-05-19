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В Луганске оккупанты используют гражданское медучреждение для лечения "вагнеровцев" – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 07:42
В Луганске оккупанты используют гражданское медучреждение для лечения вагнеровцев – Генштаб
Раненый оккупант. ФОТО REUTERS

В Луганске оккупанты переоборудовали местную железнодорожную больницу в военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих РФ и "вагнеровцев".

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В связи с большими санитарными потерями российские оккупанты все чаще используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях.

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Во временно оккупированном Луганске железнодорожная больница используется захватчиками как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих РФ и наемников из ЧВК "Вагнер".

Напомним: Захватчики не могут найти достаточное количество медиков на оккупированных территориях, которые лечили бы раненых российских военнослужащих.

Темы: ЛуганскВагнероккупация
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