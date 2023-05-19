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Безпілотник обірвав контактні дроти над залізницею в Криму − росЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 09:37
Безпілотник обірвав контактні дроти над залізницею в Криму − росЗМІ
Місце падіння безпілотника за даними росЗМІ. Скриншот з google.maps

Невідомий безпілотник упав на залізничні колії в Криму, обірвавши під час падіння контактні дроти.

Джерело: російський Telegram-канал База, колаборант, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Деталі: За даними Бази, безпілотник упав у ніч на 19 травня недалеко від станції Солоне Озеро в Джанкойському районі Криму.

Зазначається, що саме залізничне полотно не пошкоджене, але рух поїздів все одно призупинили.

Повідомляється, що на місці падіння лежить "безліч уламків" − там працюють вибухотехніки.

Колаборант Аксьонов повідомив, що вночі 19 травня на півночі Криму нібито збили чотири БПЛА.

За словами пособника окупантів, нібито постраждалих і руйнувань немає.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупиняли.

Теми: Кримбезпілотникизалізниця
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