Безпілотник обірвав контактні дроти над залізницею в Криму − росЗМІ

Місце падіння безпілотника за даними росЗМІ. Скриншот з google.maps

Невідомий безпілотник упав на залізничні колії в Криму, обірвавши під час падіння контактні дроти.

Джерело: російський Telegram-канал База, колаборант, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Деталі: За даними Бази, безпілотник упав у ніч на 19 травня недалеко від станції Солоне Озеро в Джанкойському районі Криму.

Реклама:

Зазначається, що саме залізничне полотно не пошкоджене, але рух поїздів все одно призупинили.

Повідомляється, що на місці падіння лежить "безліч уламків" − там працюють вибухотехніки.

Колаборант Аксьонов повідомив, що вночі 19 травня на півночі Криму нібито збили чотири БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

За словами пособника окупантів, нібито постраждалих і руйнувань немає.

Передісторія: