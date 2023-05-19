Беспилотник оборвал контактные провода над ж/д дорогой в Крыму − росСМИ
Пятница, 19 мая 2023, 09:37
Неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму, оборвав во время падения контактные провода.
Источник: российский Telegram-канал База, коллаборант, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram
Детали: По данным Базы, беспилотник упал в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма.
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Отмечается, что само железнодорожное полотно не повреждено, но движение поездов все равно приостановлено.
Сообщается, что на месте падения находится множество обломков − там работают взрывотехники.
Коллаборант Аксенов сообщил, что ночью 19 мая на севере Крыма якобы сбили четыре БПЛА.
По словам пособника оккупантов, якобы пострадавших и разрушений нет.
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Предыстория:
- Утром 18 мая прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма, в результате чего с путей сошли 5 вагонов с зерном, движение поездов приостанавливали.