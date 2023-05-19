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Беспилотник оборвал контактные провода над ж/д дорогой в Крыму − росСМИ

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 09:37
Беспилотник оборвал контактные провода над ж/д дорогой в Крыму − росСМИ
Место падения беспилотника по данным росСМИ. Скриншот с google.maps

Неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму, оборвав во время падения контактные провода.

Источник: российский Telegram-канал База, коллаборант, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Детали: По данным Базы, беспилотник упал в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма.

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Отмечается, что само железнодорожное полотно не повреждено, но движение поездов все равно приостановлено.

Сообщается, что на месте падения находится множество обломков − там работают взрывотехники.

Коллаборант Аксенов сообщил, что ночью 19 мая на севере Крыма якобы сбили четыре БПЛА.

По словам пособника оккупантов, якобы пострадавших и разрушений нет.  

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Темы: Крымбеспилотникижелезная дорога
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