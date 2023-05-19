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В Україну повернули депортовану в Росію 14-річну дівчинку − Лубінець

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 10:39
В Україну повернули депортовану в Росію 14-річну дівчинку − Лубінець
Дівчинка з бабусею. Фото з Telegram Лубінця

В Україну вдалося повернути 14-річну Вероніку, яку окупанти вивезли до Росії.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю".

Деталі: Омбудсмен додав, що дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.

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"Працюємо для того, аби повернути додому кожну українську дитину і покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території", − наголосив Лубінець.

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Теми: Росіядепортація діти
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