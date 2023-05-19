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В Украину вернули депортированную в Россию 14-летнюю девочку − Лубинец

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 10:39
В Украину вернули депортированную в Россию 14-летнюю девочку − Лубинец
Девочка с бабушкой. Фото из Telegram Лубинца

В Украину удалось вернуть 14-летнюю Веронику, которую оккупанты вывезли в Россию.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "14-летняя Вероника, которая оказалась в РФ после того, как в Украину вторглась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю".

Детали: Омбудсмен добавил, что ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь, как медицинскую, так и гуманитарную.

"Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории", − подчеркнул Лубинец.

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Темы: Росcиядепортация дети
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