В Украину вернули депортированную в Россию 14-летнюю девочку − Лубинец

В Украину удалось вернуть 14-летнюю Веронику, которую оккупанты вывезли в Россию.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "14-летняя Вероника, которая оказалась в РФ после того, как в Украину вторглась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю".

Детали: Омбудсмен добавил, что ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь, как медицинскую, так и гуманитарную.

"Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории", − подчеркнул Лубинец.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что Украина вернула домой из России 6-летнюю Анну-Марию, чьи родители-военные попали в плен в Мариуполе.