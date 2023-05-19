Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ показали бої захисників на Бахмутському напрямку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 14:50
ЗСУ показали бої захисників на Бахмутському напрямку
Скрін з відео 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Збройні сили України опублікували відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" у Facebook, командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Деталі: 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" опублікувала відео штурмових дій одного зі своїх спецпідрозділів. 

3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом. 

ВІДЕО ДНЯ

Сирський також опублікував відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку

Пряма мова Сирського: "Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах". 

Теми: Збройні силивійнаБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
Збройні сили
Захисники за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО
Між Силами оборони і окупантами за добу відбулося 29 бойових зіткнень – зведення
У ЗСУ показали збиття безпілотника за допомогою ПЗРК Stinger
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: