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ЗСУ показали бої захисників на Бахмутському напрямку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 14:50
ЗСУ показали бої захисників на Бахмутському напрямку
Скрін з відео 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Збройні сили України опублікували відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" у Facebook, командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Деталі: 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" опублікувала відео штурмових дій одного зі своїх спецпідрозділів. 

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3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом. 

Сирський також опублікував відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку

Пряма мова Сирського: "Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах". 

Теми: Збройні силивійнаБахмут
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