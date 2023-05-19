ЗСУ показали бої захисників на Бахмутському напрямку

Збройні сили України опублікували відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" у Facebook, командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Деталі: 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" опублікувала відео штурмових дій одного зі своїх спецпідрозділів.

3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом.

3-тя окрема штурмова бригада показала роботу своїх снайперів під Бахмутом pic.twitter.com/u8VNI4mRN0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 19, 2023

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Сирський також опублікував відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку

Пряма мова Сирського: "Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах".